Lindsay De Vylder over Belgische baanweelde: "We tillen elkaar naar een hoger niveau"

Vorig jaar veroverde Lindsay De Vylder aan de zijde van de intussen gestopte Kenny De Ketele EK-zilver in de ploegkoers. Samen met Fabio Van den Bossche deed hij er onlangs ook nog een bronzen WK-medaille bij, eveneens in de ploegkoers. Op zijn 27e heeft De Vylder duidelijk nog een stap vooruit gezet. "Met de nationale ploeg heb ik gewerkt op mijn positie, lenigheid, kiné en aerodynamische houding", vertelt De Vylder tijdens de Gentse Zesdaagse, waar hij na 3 dagen samen met Robbe Ghys aan de leiding staat. "Ik zit nu zo efficiënt mogelijk op de fiets en dat loont." "Ik heb ook een boost gekregen dankzij mijn nieuwe trainer Anthony Dierickx. We werken echt perfect samen en dat pakt ook goed uit. Daar ben ik wel trots op."

In het verleden lag de focus bij De Vylder ook nog op studeren. "Dat was mijn prioriteit en ik ben ook wel fier dat ik dat heb kunnen afronden", aldus De Vylder, die zich nu helemaal kan concentreren op zijn sport en zelfs al de Olympische Spelen van 2024 in Parijs in zijn achterhoofd heeft. "Fabio Van den Bossche en Jules Hesters doen het ook wel fantastisch. Het zal een onderlinge strijd worden tot 2024. We merken dat we elkaar naar een hoger niveau tillen. Dat kan alleen maar goed zijn voor ons land." Met zijn snelheid is De Vylder van goudwaarde om punten te sprokkelen in de ploegkoers. "Wij hebben gewoon veel keuze. We kunnen voor de punten gaan of voor de sprints. Op die manier kunnen we eender welke tactiek toepassen", zegt De Vylder over de sterkte van de Belgen.

"De Vylder is al jaren wereldtop, maar hij trainde verkeerd"

Dat een jongen als Lindsay De Vylder een stap vooruit gezet heeft, ziet ook Kenny De Ketele. De voormalige pistier is sinds zijn afscheid als renner aan de slag als coach bij de wielerbond, waar hij een tandem vormt met bondscoach Tim Carswell. "Lindsay is een apart verhaal. Hij is al jaren wereldtop, maar hij trainde gewoon verkeerd. Dat besefte hij zelf niet", weet De Ketele. "Nu heeft hij geleerd om rap te rijden wanneer het nodig is en om in te houden wanneer hij moet inhouden. Dat heeft voor extra frisheid gezorgd." "Hij is echt een raket. Dat merk ik op de training en ik zie hem ook al een heel jaar evolueren. Hij is klaar om de scepter over te nemen."

Er is geen enkele reden waarom België geen topland zou kunnen zijn in elke discipline van het baanwielrennen. Kenny De Ketele