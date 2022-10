WK piste: De Vylder en Van den Bossche bezorgen België BRONS, 4e plek voor Hesters en Kopecky

Brons voor Van den Bossche en De Vylder in ploegkoers

Met 43 punten moesten de Belgen na 200 ronden (50 km) en 20 sprints alleen de Fransen Donavan Grondin en Benjamin Thomas (65 punten) en de Britten Ethan Hayter en Oliver Wood (47 punten) voor zich dulden. In een zinderende, razendsnelle ploegkoers deden de jonge Belgen het een beetje zoals Shari Bossuyt en Lotte Kopecky in hun gouden ploegkoers gisteren. Ze wachtten af om op het einde een bonusronde te pakken. Zo mengden ze zich op het einde nog volop in de strijd om de medailles. Gastland Frankrijk was een maat te groot, die waren voor de slotsprint al zeker, maar België, Italië, Nederland én Groot-Brittannië waren allemaal tweede met 37 punten. De slotsprint zou beslissen. En daarin knalde Ethan Hayter naar zilver, maar De Vylder kon knap Italië afhouden. De jonge Belgen waren door het dolle heen.

Fabio Van den Bossche en Lindsay De Vylder hebben op de slotdag van de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines België een vierde medaille geschonken. Ze werden derde in de ploegkoers.

Net geen derde medaille voor Kopecky

"Nu ga ik even rusten", vertelde Kopecky achteraf. "Aan volgend seizoen ga ik nog niet denken. Ik was de voorbije 1,5 maand amper thuis, ik zal blij zijn dat ik thuis ben."

Na 100 ronden (25 km) en tien sprints totaliseerde Kopecky 50 punten. Het goud was voor de Britse Neah Evans met 60 punten. Zij haalde het voor de Deense Julie Leth (53 punten) en de Amerikaanse Jennifer Valente (51 punten). De Amerikaanse bleef te vaak in het wiel van onze landgenote zitten, die als favoriete geviseerd werd. Op 2,5 ronden van het einde raakte Kopecky toch nog rond, maar ze kon geen punten mee scoren in de eindsprint.

Ook Jules Hesters grijpt nipt naast medaille

In het allerlaatste nummer van het WK baanwielrennen, de afvallingskoers bij de mannen, was het nog uitkijken naar Jules Hesters. De 23-jarige Belg pakte afgelopen zomer nog brons op het EK in deze discipline en mocht dus ook op het WK dromen van eremetaal.

Hesters reed een alerte race, al ontsnapte hij tussendoor wel 2x aan een vroegtijdige eliminatie. De Belg schoof dan goed op naar voren en draaide vlot mee tot in de finale.

Met nog 4 renners in koers moest Hesters nog één afvalling overleven om op het podium te staan, maar net dan liep het mis. Hesters werd in de tang genomen door de Brit Vernon en kon geen gaatje meer vinden. Met zijn 4e plek doet de Belg wel één plaatsje beter dan vorig jaar op het WK.

"Ik geraakte ingesloten en het was te kort om nog te reageren", zuchtte een zichtbaar ontgoochelde Hesters na afloop. "Ik droomde van het podium en ik had er de benen voor. Het had vandaag moeten gebeuren."

"Ik ben nog maar 23 jaar en ik doe hier al mee voor de prijzen. Op zich is dat wel hoopgevend voor de toekomst, maar als atleet wil je altijd het beste in jezelf naar boven halen. Dit was mijn hoofddoel van het seizoen. Als je dan net naast het podium valt, is dat wel pijnlijk."

Het goud in de afvallingskoers was voor het 2e jaar op rij voor de ervaren Italiaan Elia Viviani.