Ben Wiggins (17), de 3e generatie in Gent: "Mijn ideale wereld? De beste ooit worden"

In de docu "100 jaar Zesdaagse" vertelde Bradley Wiggins nog eens hoe 't Kuipke door zijn aderen stroomt.

De band met Gent is bij zoon Ben Wiggins voorlopig nog iets minder innig, maar in de Toekomstzesdaagse wil Wiggins junior zich bewijzen.

"Het stond met deze achternaam in de sterren geschreven dat ik renner zou worden, maar ik ben Ben Wiggins", vertelde hij met veel flair aan onze reporter in Gent.

"Ja, deze plaats is even belangrijk voor mij. Ik was hier toen mijn vader in 2016 won met Mark Cavendish."

"Dit is het mekka voor de echte wielerfans. Thuis werd er constant over verteld. We zijn nu met 3 generaties - Gary, Bradley en ik - die hier gekoerst hebben."

"Soms is het hard om de zoon van te zijn", bekent Ben Wiggins. "Er zijn veel verwachtingen en ik voel veel druk om even goed te doen als hij, maar ik ga er goed mee om en ik ben ambitieus."