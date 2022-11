Nina Derwael: "WK-brons een troostprijs? Dan ken je er niks van" en "Derwael-element misschien schrappen"

Met de derde plaats aan de brug is Nina Derwael op het WK met een uitroepteken weer aan het firmament verschenen. In een interview met Sporza blikt de 22-jarige turnster voldaan terug op haar wereldkampioenschap.

"Het WK is een rollercoaster geweest. Iedereen kwam met een goed gevoel naar Liverpool, maar we zijn snel geconfronteerd met enkele tegenslagen. Zo was er de belssure van Noémie Louon en verliepen de kwalificaties niet zoals we wilden."

De Belgische vrouwen wisten zich niet te plaatsen voor de teamfinale met de beste 8 landen ter wereld.

"We zijn met onze neus op de feiten gedrukt, ook als team. Met wat we hier op het WK gedaan hebben, mogen we niet tevreden zijn. We hebben daar over gesproken en ik hoop nu dat het voor het hele team duidelijk is waar we naartoe willen."



"We hebben daarna wel goed getraind, zagen een goeie allroundfinale met Lisa Vaelen en Maellyse Brassart en dan nog mijn toestelfinale en die van Lisa op de sprong. Het is dus een WK met ups en downs geworden."