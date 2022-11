Van den Keybus klaar voor allroundfinale: "Groeien naar volgende WK en Spelen"

Voor de allroundfinale stelt hij geen te hoge verwachtingen. "Ik wil genieten en alles meenemen wat ik kan. Alles wat ik kan leren, is mooi meegenomen. Ik ben tevreden over mijn vooruitgang na het EK."

Van den Keybus zag ook een sterk Belgisch team. "We hebben na het EK gekeken waar er veel werk aan de winkel was. Dat hebben we meegenomen naar het WK. Mijn doelen zijn ingevuld en nu kunnen we groeien naar het volgende EK, WK en de Spelen in Parijs."

"Ik moet nog enkele zaken verbeteren en dan zien we wel wat er vrijdag mogelijk is. Ik heb nog wel wat marge. Op het paard met bogen ben ik gevallen en bij de rekstok kan ik nog een half punt winnen bij de afsprong."

80 punten en de allroundfinale. Dat waren de twee duidelijke doelen voor Van den Keybus voor het WK turnen in Liverpool. Met een ticket voor de finale en 79,799 punten was hij dan ook "tevreden" na de kwalificaties.

Kuavita: "De psycholoog heeft me een trucje geleerd"

Noah Kuavita had vooraf last van "twisties", een mentale blokkade. Maar een sterke oefening aan de rekstok gaf hem toch een "positief gevoel".

"Ik ben naar hier gekomen met wat twijfels in mijn hoofd. Het was zeker geen gemakkelijke voorbereiding, ik heb me mentaal moeten oppeppen. Uiteindelijk was de wedstrijd oké. Ik ben tevreden."

"Ik wou er het beste van maken. De psycholoog heeft me ook een trucje geleerd dat me kan helpen. Wat dat is? Dat zeg ik liever niet."

Kuavita had er in elk geval geen spijt van dat hij naar het WK was getrokken. "Dit is een stap vooruit. Een jaar geleden heb ik mijn achillespees gescheurd en nu sta ik weer in een allroundcompetitie. Ik ben zeer tevreden met mijn resultaat."

"Ik put er wel moed uit, zeker op de rekstok. Het was niet mijn beste oefening, maar ik heb ze wel goed kunnen brengen. Dat geeft toch een beetje een boost."