Déjà-vu: Thalhammer volgt Vanderhaeghe op, maar nu bij KV Oostende

Een dag na het ontslag van Yves Vanderhaeghe heeft KV Oostende al een opvolger gevonden. Het haalde de mosterd bij Cercle Brugge en strikte Dominik Thalhammer, die in november vorig jaar Vanderhaeghe daar al had vervangen.

De 52-jarige Oostenrijker werd in september opzijgeschoven bij Cercle, maar heeft nu al een nieuwe opdracht beet. Hij moet de kustploeg na 14 op 45 weer op de juiste koers zetten.

“Ik sta voor voetbal met een hoge intensiteit waarbij we druk zetten op de tegenstander en hen in balbezit de nodige stress bezorgen", zei Thalhammer bij zijn voorstelling.

"Ik voel dat het potentieel hier aanwezig is om dat voetbal te kunnen brengen maar we zullen hard moeten werken. Ik wil zondag al een ploeg zien die met een gezonde dosis lef aan de aftrap komt.”



CEO Gauthier Ganaye hoopt dat de dagen van de "gegenpressing", zoals onder Alexander Blessin, terugkeren. "Met Dominik keren we terug naar een spelstijl die we goed kennen", zei de sterke man van KVO.

"We zagen al dat hij bij Cercle uitstekende resultaten boekte en zijn ervan overtuigd dat hij, óók met zijn manier van coachen, voor een nieuwe, positieve dynamiek zal zorgen. En die positieve dynamiek hebben we nu nodig in alle geledingen van de club want zondag wacht ons een belangrijk duel tegen KV Kortrijk.”