Ze vallen als vliegen: KV Oostende breekt met Yves Vanderhaeghe

Zulte Waregem is als rode lantaarn gek genoeg de vreemde eend in de bijt.

In het huidige klassement hebben de nummers 10 tot en met 17 allemaal al op de stopknop gedrukt.

Vanderhaeghe is de 8e trainer die nog voor de start van het WK voetbal (20 november) op straat wordt gezet.

Dit seizoen is KVO een van de vele degradatiekandidaten. Het bestuur van de nummer 14 in de stand wacht niet langer af en stuurt zijn trainer door.

Yves Vanderhaeghe werd door KV Oostende in februari een tweede keer aan boord gehaald. Vanderhaeghe was de opvolger van de vertrokken Alexander Blessin.

"De prestaties gingen te veel bergaf"

"Eerst en vooral wil ik Yves bedanken voor zijn harde werk dat hij hier geleverd heeft", leidt CEO Gauthier Ganaye de ontslagbrief van Yves Vanderhaeghe in. "Hij zal ook in de toekomst altijd welkom blijven op KVO."

"Zo’n beslissing nemen, is nooit makkelijk, maar na 15 wedstrijden maakten we een evaluatie en we vonden dat de prestaties te veel bergaf gingen sinds onze degelijke seizoensstart."

"We vonden dat nu het juiste moment was om deze beslissing te nemen om zo een nieuwe impuls te geven aan onze spelersgroep én een nieuwe dynamiek te creëren voor de rest van het seizoen.”

KVO meldt dat het binnenkort zal communiceren over de nieuwe technische staf. Dominik Thalhammer wordt nadrukkelijk geciteerd.

De Oostenrijker werd op 19 september doorgestuurd bij Cercle Brugge, uitgerekend na de competitiematch tegen KVO.

Thalhammer was overigens al de opvolger van Vanderhaeghe bij Cercle Brugge.