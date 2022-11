Het trainerskerkhof puilt uit: "Straks een 3e trainer bij 1 club in 1 seizoen?"

Wie op 1 november het trainerskerhof bezoekt, stelt vast hoe in de Jupiler Pro League al 8 kopjes gerold zijn. Oktober was een gitzwarte maand voor de T1's in de Belgische hoogste klasse. Wim De Coninck stond in De Tribune stil bij de kwalijke tendens en gaat dieper in op het ontslag van Yves Vanderhaeghe bij KV Oostende.