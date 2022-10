Wouter Vrancken: "Na mijn spelerscarrière had ik het gehad met het voetbal"

Van genoeg gehad van de voetbalwereld...

Nog maar vijf maanden is Wouter Vrancken trainer van Racing Genk. Het Limburgse bestuur wil zijn contract van onbepaalde duur al omzetten in een langdurig contract van bepaalde duur. Een blijk van waardering én een manier om te voorkomen dat andere clubs hem makkelijk kunnen wegplukken.



In Genk herinneren ze zich nog hoe het met Philippe Clement afliep na het kampioenenjaar. Wouter Vrancken kan er enkel blij om zijn.

"De werksfeer en de appreciatie is langs twee kanten groot in Genk en horen dat ze nu al langer met me door willen is uiteraard leuk."



En te denken dat Vrancken aanvankelijk helemaal niet stond te springen om trainer te worden. "Toen ik stopte met voetballen (in 2010) had ik genoeg van de voetbalwereld."



"De eerste vraag die ik kreeg in een interview na mijn carrière was of ik trainer zou worden. Toen heb ik gezegd dat ik het gehad had met de hypocrisie en niet in het voetbal zou blijven."