Het geheim van leider Racing Genk: eindelijk stabiliteit na wisselwoede vorig seizoen

Zelfs voor de beste waarzegger was Racing Genk vorig seizoen een hopeloos geval. Geen mens die de basiself van de Limburgers kon voorspellen.

Speelden Bongonda of Sadick een uitstekende match? Goed mogelijk dat ze in de volgende partij toch weer op de bank moesten plaatsnemen. Het was een wisselwoede waar niemand - en zeker het collectief niet - beter van werd.

Onder Wouter Vrancken is het contrast groot. Dat bewijzen de cijfers ook: vorig seizoen voerde Genk gemiddeld 3,6 wissels door in de basiself. Dat zijn er dit jaar amper 0,5 - concreet: zes in elf wedstrijden.

Alleen wanneer het écht moest, greep Vrancken in. Zoals toen Luca Oyen op de openingsspeeldag zijn kruisbanden scheurde of bij de hamstringblessure van Joseph Paintsil.

Het is, samen met de verbeterde mentaliteit, hét succesrecept achter de leidersplaats.