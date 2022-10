Voorzitter leider Genk: "We hebben meer punten dan verwacht, maar stellen onze ambities niet bij"

"We genieten, Vrancken heeft op korte tijd veel impact gehad op collectieve"

Genk hoopt dat Vrancken "het gezicht van de club wordt voor de komende jaren". "Het is altijd onze ambitie geweest om op lange termijn met een coach te werken. Alleen is dat in het verleden om allerlei redenen niet gelukt."

"Hij stond al meerdere jaren op onze radar. Ook vorig jaar hebben we nog aan hem gedacht, maar toen was het moment niet juist."

Croonen legt een groot deel van de verdiensten bij trainer Wouter Vrancken, die in de zomer KV Mechelen verliet. "Wouter heeft in korte tijd heel veel impact op de groep gehad, in eerste instantie op het collectieve."

"Het spelniveau is zoals verhoopt, maar het aantal punten is beter dan verwacht. We kijken vooral naar de kloof met de nummer 5 (12 punten). Dat sterkt onze ambities om Play-off I te halen."

"We genieten gewoon van waar we nu staan", zegt voorzitter Peter Croonen. "Maar het is veel te vroeg om onze ambities te wijzigen."

"Club verslaan? We staan op dit moment 2 plaatsen hoger"

Genk roeit als zowat enige profclub in België tegen de stroom in door geen grote mecenas of buitenlandse investeerders binnen te laten. "We zijn trots om de laatste vzw in het Belgische profvoetbal te zijn. Dat is niet altijd makkelijk."

Zo moet Genk opboksen tegen Club Brugge, dat al veruit de rijkste club was in België en nu in de Champions League het ene na het andere miljoen opstrijkt.

"Het is aan ons om de reeks van Club Brugge te doorbreken, zodat wij ook eens Champions League kunnen spelen. Dat is niet alleen sportief fantastisch voor onze supporters, maar ook budgettair is zo'n uitschieter af en toe noodzakelijk."

Croonen durft met dit Genk de strijd met Club wel aangaan. "Op dit moment staan we 2 plaatsen boven hen in de rangschikking, dus het is niet onmogelijk."