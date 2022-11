De eigenzinnige aanpak van de nieuwe Standard-coach: oudercontact voor Nicolas Raskin

Nicolas Raskin diepte gisteren een anekdote op in de Franstalige talkshow La Tribune.

"In het begin van het seizoen was de coach niet helemaal tevreden over mijn spel", begint de basispion van Standard. "Dus belde hij mijn vader op om samen de beelden te analyseren in zijn bureau."

Zoals op school? "Zoals op school, ja", lacht Raskin. "Het was me nog nooit overkomen, maar het heeft me wel geholpen."