CEO Pro League over Anderlecht-relschoppers: "Stadionverboden van 2 tot 10 jaar, bij recidive 25 jaar"

Tijdens de match zorgden de Anderlecht-fans met vuurpijlen, vuurwerk en stoeltjes op het veld ervoor dat de match op Standard werd stilgelegd. Een tweede keer definitief. Ook na de wedstrijd gingen de rellen buiten het stadion door. De twee rivaliserende supportersgroepen, gescheiden door de politie, gooiden projectielen naar elkaar.



Lorin Parys, de baas van ons profvoetbal, veroordeelt de incidenten met klem en kondigt zware sancties aan. "Ik heb gisteravond gevloekt. Het was een weekend met een fijne voetbalbeleving bij thuis- en uitfans her en der, maar in Luik liep het grondig fout."



"Het standpunt van de Pro League is heel erg duidelijk: mensen die de fysieke veiligheid van andere mensen in gevaar brengen tijdens een voetbalwedstrijd, raden we aan om een andere hobby te zoeken, want in een stadion zullen ze niet meer binnen mogen. De verantwoordelijken zullen de gevolgen dragen."



En die gevolgen zijn in het begin van dit seizoen door de Pro League vastgelegd in een nieuw veiligheidsplan. Parys somt op: "Ten eerste mogen de amokmakers van gisteren een stadionverbod van 2 tot 10 jaar verwachten. En zelfs een van 25 jaar als het niet de eerste keer is dat ze hiervoor veroordeeld worden."