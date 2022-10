Standard "betreurt en veroordeelt" incidenten: "Met autoriteiten en Pro League samenwerken"

De Luikse club wil dat voetbal opnieuw op een positieve manier beleefd kan worden. "We moeten er allemaal naar streven dat voetbal een feest blijft, dat een match op een normale manier kan uitgespeeld worden en dat het sportieve beslist over de uitkomst van een wedstrijd."



Gisteravond gaf Anderlecht in een communiqué al aan de incidenten "te betreuren en te veroordelen". "De club heeft vanzelfsprekend veel begrip voor de onvrede van de supporters. Sporting staat momenteel niet waar het hoort te staan. Maar de club veroordeelt deze incidenten met klem en gaat de komende dagen in dialoog met haar supporters", zo klonk het.