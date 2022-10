Het Anderlecht-debuut van Theo Leoni, een "ancien" van 22 jaar

"Bossing the midfield"

De RSCA Futures hadden in Lommel net hun eerste zege geboekt in de Challenger Pro League. Met een compilatievideo werd de bijdrage van de aanvoerder onderstreept.

"Bossing the midfield", schreef de sociale media-afdeling van paars-wit midden augustus op Instagram over Leoni.

Voor het grote publiek was Theo Leoni tot zondagmiddag een nobele onbekende, maar dat is niet zo voor wie de jeugd van Anderlecht volgt.

Doelen waargemaakt in 2022

Een ticket afdwingen voor de Challenger Pro League (1B) lukte hem samen met zijn ploegmaats bij de beloften al in april. Die andere ambitie waarmaken bleek een stuk moeilijker.

"Geduld is een deugd. Ik ben met dat idee opgegroeid", zei Leoni toen zelf. "Voor 2022 heb ik twee doelstellingen. Ons met de beloften plaatsen voor 1B en mijn debuut maken bij de eerste ploeg."

"Hij is het type speler waar de fans van Anderlecht van houden: technisch, gul en hij speelt zonder angst", beschreef hoofd van de jeugdopleiding Jean Kindermans Leoni toen die een jaar geleden zijn contract verlengde tot 2024. "Zijn progressie is gestaag. Langzaam, maar zeker."

Leoni is een jaar ouder dan Yari Verschaeren, twee jaar ouder dan Fabio Silva, drie jaar ouder dan Zeno Debast, vier jaar ouder dan Mario Stroeykens en zelfs zes jaar ouder dan Julien Duranville. Jongens waarmee hij bijna allemaal samen speelde.

22 jaar is uiteraard nog jong, maar in de huidige selectie van Anderlecht ben je dan bijna een ancien.

Connectie met Robin Veldman

Dat zijn geduld net nu beloond wordt, is geen toeval. De nieuwe trainer van Anderlecht, Robin Veldman, was tot een week geleden zijn trainer bij de RSCA Futures. Daar gaf Veldman Leoni elk weekend de aanvoerdersband.

Ook zijn invalbeurt tegen Eupen getuigt van veel vertrouwen van Veldman. Leoni kwam in het veld bij een krappe 3-2-voorsprong en op een moment dat Eupen de druk opvoerde.

"De trainer heeft niet veel tegen me gezegd voor ik inviel. Gewoon eens naar me gekeken. Hij kent me goed en weet wat ik kan."

"Theo is een boegbeeld bij de beloften en heeft Anderlecht-bloed. Bij de beloften doet hij het goed en Arnstad was afwezig. Dan is het fijn dat ik hem kan brengen", zei Veldman.