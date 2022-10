Standard-speler Dønnum vraagt vriendin ten huwelijk op de grasmat van Sclessin

Je kwam ogen tekort om na het vroegtijdige einde van de match tussen Standard en Anderlecht alles te kunnen volgen: een opstootje hier, traantjes daar en als klap op de vuurpijl zowaar nog een huwelijksaanzoek.



Toen de spelers voor de ogen van de fans de zege aan het vieren waren, riep Aron Dønnum er plots zijn vriendin bij. In een cirkel van ploegmaats ging de Noor plots op één knie zitten.



Over het positieve antwoord van Celin Bizet, zelf speelster bij Tottenham en Noors international, bestond weinig twijfel. Extatisch viel ze hem om de nek, helemaal toen ze de verlovingsring zag die Dønnum had meegenomen.



"Dit was gepland", vertelde Dønnum achteraf. "Maar enkel als we zouden winnen. Het was een perfect moment, zo met de fans erbij. We zijn twee jaar samen en ik hou ongelooflijk van haar. Ik wist dat ze dit graag wou. Dit is erg emotioneel."