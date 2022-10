Van oneindig lang wachten tot verwarring: bekijk de 4 VAR-fases die voor discussie zorgden

1. VAR laat Onuachu wel heel lang wachten op zijn strafschop

Beginnen doen we bij Genk-Westerlo van dinsdag. Paintsil krijgt net voor de rust een lichte duw van Seigers (ex-Genk) in de grote rechthoek. Voldoende voor een penalty, zo oordeelt de jonge ref Arthur Denil. In Tubeke zijn ze toch niet helemaal zeker. Onuachu moet bijna 5 minuten ijsberen, voordat hij zijn penalty alsnog mag nemen.