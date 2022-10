World Athletics verschuift World Relays, waardoor Tornados en Cheetahs naar WK mogen

De World Relays stonden geprogrammeerd op 13 en 14 mei 2023, maar worden met twee jaar uitgesteld. Voor het uitstel verwijst World Athletics naar de huidige coronasituatie in China.

"Deze beslissing is genomen in overeenkomst met het organisatiecomité van Guangzhou en de Chinese atletiekbond, vanwege de huidige pandemiesituatie", klinkt het.

Als gevolg van het uitstel van de World Relays moest World Athletics sleutelen aan het kwalificatiesysteem voor het WK van 2023 in Boedapest. Er is beslist dat de top acht van het WK van dit jaar in Oregon mag deelnemen, net als de eerste acht landen op een ranking gebaseerd op prestaties tot 30 juli 2023.

De Belgian Tornados haalden brons op het WK in Oregon, de Belgian Cheetahs werden zesde in de WK-finale. Zij mogen dus hun tickets voor Hongarije boeken.

Tijdens de World Relays van 2021 in het Poolse Chorzow werden de Belgische 4x400 meter-ploegen achtste (mannen) en zevende (vrouwen). In de gemengde competitie eindigden de Belgen vierde.

World Athletics kondigde voorts aan dat de gaststad voor het WK aflossingen van 2024 op 30 november wordt bekendgemaakt na een algemene vergadering in Rome.