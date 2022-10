Is veldlopen het nieuwe veldrijden? "Publiek in veldrijden is gebaseerd op clan van supporters"

"Het is een succesconcept van jaren, dat voor clubs een écht evenement is om met meerdere ploegen naartoe te komen, met teams van de gebruikelijke jeugdcategorieën tot senioren", vertelt Sporza-commentator Marc Willems. "Op deze manier kom je al snel aan 3.000 deelnemers, wat overigens al jaren aan de gang is. Omdat er veel jeugd aanwezig is, komen de ouders mee. Wat maakt dat er tot 12.000 bezoekers waren."

De CrossCup is dit jaar toe aan zijn 41e editie. Traditioneel stak het nieuwe seizoen van wal met de teamrelays. Er waren 3.000 deelnemers in Berlare en volgens de organisator van de CrossCup, Jos Van Roy, ook "een massa volk".

Heeft het veldlooppubliek wat toeschouwers afgesnoept van de cross? Marc Willems meent van niet.



"Lopen is natuurlijk een basissport, waar kinderen vanaf 6 jaar makkelijk naartoe kunnen komen. Als ze in een atletiekclub gestart zijn, is de stap naar het veldlopen heel klein.”



"Het publiek in het veldrijden is vooral gebaseerd op de clans van supporters. Kijk maar naar de clans van Mathieu van der Poel, Wout van Aert of Sven Nys (in zijn periode)."



"In het veldlopen is dat natuurlijk anders. Daar heb je geen clan rond Michael Somers. Dat is toch anders."