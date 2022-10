John Heymans wil met stage in Kenia stap hogerop zetten: "Lopen, eten en slapen: zalig"

Begin 2021 werd John Heymans in een week tijd eerst Belgisch indoorkampioen op de 3.000 meter en daarna Belgisch kampioen veldlopen. Heymans combineerde dat toen nog met zijn studie voor bio-ingenieur, maar in september is hij afgestudeerd.



"Ik mik nu 100% op de atletiek. Ik dacht: ik ben nu prof en heb alle tijd, waarom zou ik niet naar Kenia trekken als voorbereiding op het seizoen?"

Heymans trainde uiteindelijk meer dan een maand op grote hoogte. "Ik was soms wel wat ziek door die grote hoogte, maar het is hier ook heuvelachtig en dat is ideaal om spieren op te bouwen."

"Ik ben hier ook omringd door atleten van wereldklasse. Ze lopen hier bijna allemaal een marathon onder 2u10'. In vergelijking met hen ben ik niets. Maar ze trekken mij met hun niveau wel naar omhoog. In een maand tijd heb ik al enorm veel progressie gemaakt."