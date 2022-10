Hanne Maudens zette in mei atletiek-carrière on hold: "Ik gleed weg in een depressie"

2 jaar geleden stopte Hanne Maudens met meerkamp door stress, blessures en een burn-out. Een opmerkelijke beslissing, want ze was toen zo goed als zeker van een olympisch ticket in de meerkamp.



Maudens schakelde over naar de 400 meter, mocht als reserve met de Belgian Cheetahs mee naar Tokio. Maar genieten van de Spelen lukte niet.



Begin dit jaar keerde Maudens terug naar haar oude liefde: de meerkamp. Parijs 2024 was het doel. Maar sinds mei staat haar atletiekcarrière on hold.

"Zeer veel stress en andere factoren zorgden ervoor dat ik weggleed in een depressie waardoor trainen en presteren op het hoogste niveau onmogelijk werd", schrijft de 25-jarige Maudens op Instagram.

"Sinds een paar weken kan ik zeggen dat ik opnieuw kan genieten van het leven en de dagdagelijkse (kleine) dingen en dat de rust min of meer is teruggekeerd in mijn hoofd."