Blessure komt Leuven duur te staan in CrossCup relays, Rock'n Run profiteert

Lokeren troeft Borgworm af bij de vrouwen

Bij de vrouwen liep Borgworm lange tijd aan de leiding, maar in de laatste ronde plooide slotloopster Chloé Herbiet dan toch. Ze zou uiteindelijk als derde finishen.

De winst was voor Lokeren, met Elise Van Raemdonck, Charlotte Van Hese en een erg sterke Lisa Rooms. Het AC Waasland van slotloopster Nina Lauwaert was tweede.

Mieke Gorissen, de titelverdedigster in de CrossCup, kwam met Atletiekclub De Demer niet met het sterke drietal aan de start. Ze liep als slotloopster wel nog een mooie inhaalrace en eindigde als achtste. Rooms is nu leidster in de CrossCup. De eerste individuele manche volgt al komende zondag 30 oktober aan het Zilvermeer in Mol.