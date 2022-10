Nafi Thiam kiest voor Michael Van der Plaetsen als nieuwe coach: "Ik jaag op records"

Na haar verrassende coachwissel leek Nafi Thiam naar de VS te lonken, maar ze zoekt het dichter bij huis. Nu ja, met Michael Van der Plaetsen bindt ze zich aan een trainer die hoofdzakelijk in Zuid-Afrika woont en werkt.

"Maar ik verhuis niet naar Zuid-Afrika", lachte Thiam tijdens een digitaal persmoment. "Ik zal ginds langere stages afwerken, maar ik blijf ook in Luik trainen. Dat zal ook vaak met Michael zijn."

Van der Plaetsen is geen onbekende voor Thiam. In Tokio sprong hij al even in toen coach Roger Lespagnard door een discutabele coronatest korte tijd niet in het stadion werd toegelaten.

"Maar ik heb niet beslist op basis van zo'n korte samenwerking. Ik heb bij 6 à 7 coaches inlichtingen ingewonnen, daarna was er een schifting naar 3 namen. Met hen heb ik uitvoerig gesproken."

"Michael wordt mijn hoofdcoach, maar ik zal met meerdere personen samenwerken. Ik wil van hen leren."

"Ik zocht een coach die daar voor openstond. Alles zal via Michael verlopen. Ik heb 1 coach, maar ik luister naar meer specialisten."