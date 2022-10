Carl Hoefkens zoekt verklaring: "Gevoel besloop ons dat we alles te verliezen hadden"

"We begonnen nochtans goed", zei Carl Hoefkens op de persconferentie. "Daarna besloop ons het gevoel dat we alles te verliezen hebben en in het leven is het bij alles zo: als je alles te verliezen hebt, ontstaat er druk. Met die druk konden wij vandaag niet om."

Tijdens de wedstrijd maakte trainer Carl Hoefkens zich meermaals boos. Na de match had dat gevoel zich volgens Hoefkens omgezet in ontgoocheling. Ontgoocheld omdat zijn ploeg collectief zijn emoties niet onder controle had.

"We moeten altijd onze kwaliteiten blijven behouden en mogen nooit het geloof in eigen kunnen verliezen."

Op televisie had Hoefkens het gevoel bij zijn spelers vergeleken met wat Lazio Roma overkwam tegen Club Brugge in de groepsfase van de Champions League twee seizoenen geleden. Na een rode kaart voor Sobol, won Club nog bijna de cruciale match met een man minder.

"Dure, maar belangrijke les"

Zoekend naar een verklaring voor die angst kwam Hoefkens uit bij "vele jonge spelers" en "de omstandigheden".

"We kwamen onder een druk die we dit seizoen nog niet gewoon waren. Het stadion stond in vuur en vlam en er was een ongelooflijk geloof bij de fans en spelers van Union."

Met Mignolet, Odoi, Boyata, Mechele, Vanaken en Nielsen in de basis stond er nochtans wel veel ervaring op het veld. "Dat toont dat het niet evident is", zei Hoefkens. "We moeten er aan werken, want het mag niet meer gebeuren."

"Het ergste vond ik het in balbezit. Om het cru te zeggen moeten we meer ballen tonen om in alle omstandigheden te blijven voetballen. Dat is een dure, maar belangrijke les geweest."