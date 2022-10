De ene was bijna bodybuilder, de ander “te timide”: oude bekenden verrast door succes Hoefkens en Geraerts

De zwart-wit- vergelijking bleef dus niet bij hun uiterlijke verschijning. Want Carl Hoefkens pronkte in die tijd met lange zwarte harten, Geraerts had een opvallende kop met blonde krullen.

"Ze hadden zo'n verschillend karakter", herinnert Adrie Koster, toen trainer van het duo bij Club Brugge, zich nog. "Karel was eerder beredeneerd en had een rustigere persoonlijkheid. Carl was daarentegen veel dominanter."

Ongetwijfeld gunnen ze elkaar het succes (behalve vanavond). Tijdens hun gedeelde periode in Jan Breydel tussen 2009 en 2011 kwamen de twee ook al goed overeen. Samen zouden ze in totaal 78 keer op het veld staan - een paar kaar als Rode Duivel, maar vooral bij Club.

Club Brugge en Union pronken gedeeld op de derde plaats met 28 punten. En terwijl Hoefkens stuntte in de Champions League, deed Geraerts dat in de Europa League.

Carl en Karel: hun namen klinken hetzelfde en ook het parcours in hun debuutjaar als trainer is akelig gelijkaardig.

Bodybuilder in Marbella

Zo herinnert zijn instagrampagina er ons nog aan dat Hoefkens in Marbella vooral bezeten was door fitness en crossfit.

Hoefkens daarentegen liet in elk afscheidsinterview optekenen dat voetbal voor hem "een afgesloten hoofdstuk" was. Hij verhuisde naar Spanje en begon er een nieuwe sportieve uitdaging.

Dat ze daar samen staan, is voor velen een verrassing. Want na hun spelerscarrière kozen Geraerts en Hoefkens een totaal ander pad.

Op diezelfde Instagrampagina - al twee jaar inactief - vonden we ook de profetische woorden "The Best Is Yet To Come" terug in zijn bio.

Wie geeft hem na die kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League ongelijk?





Stijn Stijnen, ex-ploegmakker van Hoefkens en Geraerts bij Club en de Rode Duivels, geeft eerlijk toe dat het parcours van zijn oude maten toch als een verrassing komt.

"Ik had niet verwacht dat die twee coach gingen worden. Iedereen zegt nu van wel, maar ik had dat vroeger nooit durven denken. Hoefkens heeft een tijdje rondgelopen als bodybuilder en Karel leek me te timide. Maar ze bewijzen nu dat ze in de wieg gelegd zijn om dit te doen."