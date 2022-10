3 boegbeelden zetten Mazzu uit de wind: "Bestuur moet naar zichzelf durven kijken"

Hugo Broos: "Een probleem van kwaliteit"

"Deze Anderlecht-selectie wordt te hoog ingeschat. Met deze groep raak je niet in de top vier. Het is een jonge, nieuwe groep met kwaliteiten, maar de ploeg mist ruggengraat."

"Dat is het makkelijkste natuurlijk, maar Felice Mazzu heeft voldoende bewezen als trainer. Er wordt ook verwezen naar zijn periode bij Genk, maar de situatie is helemaal anders nu."

Vanuit Zuid-Afrika - waar hij bondscoach is - volgt Hugo Broos het Belgische voetbal nog altijd op de voet, vertelt hij ons. Donderdagavond zag hij Anderlecht in Waregem zijn zevende competitienederlaag lijden, maar hij behoort niet tot de groep mensen die daarvoor naar de trainer wijst.

"Wat is het makkelijkste voor een bestuur? Het is bijna nooit alleen de schuld van een trainer, maar toch betaalt die het gelach als het slecht gaat."

"Om het zo te doen, moet je als bestuur sterk in zijn schoenen staan, want dan bevestig je eigenlijk dat je eigen transfers niet de beste waren."

"Het bestuur zou hem moeten steunen in de moeilijke momenten en proberen in de winter voor beter spelersmateriaal te zorgen. Blijft het dan slecht gaan, dan kan je Mazzu niet meer beschermen, vrees ik."

"De drie goals van Zulte Waregem vallen allemaal door dekkingsfouten. Daar kan de trainer weinig aan doen. En ze hebben dit seizoen nog al matchen verloren door tactische of individuele fouten. Dat heeft ook met kwaliteit te maken."

Olivier Deschacht: "Een probleem van maturiteit"

"Ik denk dat er met deze ploeg wel een top vier in zit, maar volgens mij missen ze Trebel."

"Dat het nu plots allemaal barslecht is, zoals ik lees, dat vind ik wat scorebordjournalistiek en overdreven. Zonder die rode kaart wint Anderlecht altijd tegen Zulte Waregem. Het is Mazzu niet die die rode kaart pakt, hé."

Anders dan Hugo Broos schat Deschacht de huidige selectie en de prestaties op het veld minder negatief in. Het schoentje knelt wel bij de maturiteit.

Olivier Deschacht steunt de oproep van Hugo Broos aan het bestuur om het vertrouwen in Felice Mazzu nog wat langer te behouden. "Anders speel je elke match met het mes op de keel. En ik geloof ook in Mazzu en (assistent) Guillaume Gillet."

"De ervaren spelers moeten de jonge gasten meenemen in hun zog en vol gaan voor de resultaten."

"Anderlecht heeft het momentum wel niet aan zijn kant. De kalender zit niet echt mee, want nu moeten ze naar Sclessin en de velden zullen nog slechter worden in de winter. Dan moet er nog meer gevochten worden."

"Het is misschien nog een beetje zoeken en het klopt dat hij misschien veel wisselt, maar beter een trainer die probeert dan een trainer die koppig blijft vasthouden aan zijn elf."

De verantwoordelijkheid op Felice Mazzu afschuiven is te makkelijk, volgens de ex-aanvoerder van Anderlecht. "Mazzu maakt dappere keuzes en durft jonge jongens te zetten. Niet omdat hij ze moet zetten, maar omdat hij vindt dat ze een meerwaarde zijn."

Tomasz Radzinski: "Een probleem van transfers"

Ook het derde Anderlecht-boegbeeld dat we bellen vindt dat het bestuur in de eerste plaats naar zichzelf moet kijken. Tomasz Radzinski wordt bijna boos als hij nadenkt over wat zich deze zomer heeft afgespeeld.

"Felice Mazzu is een goede trainer, met ervaring in België. Het probleem ligt dieper. Ik denk niet dat hij veel inspraak had bij de transfers. Een ploeg die bovenaan wil meestrijden heeft balans nodig."

"Ik begrijp de sportieve leiding van Anderlecht daarom niet. Ze hebben niets geleerd uit de vorige seizoenen."