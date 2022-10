Voormalig Club-coach Christoph Daum heeft longkanker: "Ik ben een vechter"

Christoph Daum was tussen 2011 en 2012 één seizoen lang trainer bij Club Brugge. Ondanks dat hij in Jan Breydel erg geliefd was bij blauw-zwart verdween hij snel vanwege privéredenen.



Hoewel Daum al enkele jaren geen trainer meer was, bleef hij een opgemerkte figuur in de Duitse media. Tot enkele maanden geleden.

"Helaas heb ik mij de voorbije maanden moeten terugtrekken uit de belangstelling, omdat er bij een routinecontrole bij mij kanker is vastgesteld."

"Gelukkig ben ik in de beste handen en slaat de behandeling goed aan Jullie kennen mij: ik ben een vechter en ga deze strijd dan ook optimistisch aan."