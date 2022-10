Teddy Teuma deelt sneer uit: "Hopelijk nemen de media ons nu een beetje meer serieus"

Minuut 16: Union staat 0-2 achter tegen Club en blijft nog met 10 man over na de uitsluiting van Adingra.

"Dat we dan nog kunnen terugkeren tot 2-2 is heel goed voor ons moreel", reageerde aanvoerder Teddy Teuma na afloop.

"We hebben nog maar eens getoond dat we met ons hart spelen en op die manier kunnen we om het even welke match op zijn kop zetten."

Er moest Teuma ook nog iets van het hart: "Ik hoop dat de media ons na zo’n match misschien wat serieus beginnen te nemen."

"Op de vraag wie de titelfavorieten zijn, zie ik overal de namen van Club Brugge, Genk en Antwerp terugkeren, terwijl wij evenveel punten hebben. Misschien nemen ze ons nu iets serieuzer."