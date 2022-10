Marianne Vos voegt Nederlandse titel gravel toe aan haar palmares

Marianne Vos heeft een nieuwe titel aan haar imposante erelijst toegevoegd. De renster van Jumbo-Visma veroverde in Epe haar eerste Nederlandse titel in het gravelbiken. De 35-jarige Vos was op het 70 kilometer lange parcours over onverharde wegen onnavolgbaar voor haar concurrenten. Het Nederlandse kampioenschap gravel paste in haar voorbereiding op het nieuwe veldritseizoen.