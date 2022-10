Tijd om óók te schitteren: Belgisch para-cyclingteam begint vandaag aan WK piste in Parijs

Afgelopen week maakten de Belgische baanwielrenners grote sier op het WK, met als oogst 4 WK-medailles (waaronder 2 wereldtitels). Deze week zijn de Belgische G-baanwielrenners op diezelfde wielerpiste in Parijs aan zet om ook voor hetzelfde eremetaal te mogen strijden. Vorig WK was het team goed voor 3 medailles, waaronder 1 wereldtitel voor Ewoud Vromant. Die klinkt zéér geprikkeld: "Ik wil graag bevestigen met een wereldtitel."

Zeven wielrenners en twee piloten zullen zich vanaf vandaag tot en met zondag meten met de wereldtop op het WK baanwielrennen para-cycling in de velodroom van Saint-Quentin-en-Yvelines, nabij Parijs.

De 38-jarige Ewoud Vromant verdedigt op zaterdag zijn wereldtitel op de 3 kilometer individuele achtervolging van 2020 in Canada. "Ik ben er klaar voor, maar of ik even goed zal zijn als in Tokio, daar heb ik toch wat twijfels rond." "De combinatie met het wereldkampioenschap op de weg in Canada (midden augustus, red) is zwaar. Maar dat geldt ook voor al mijn concurrenten." "Vermoedelijk zullen de tijden toch net iets minder straf zijn, maar ik geloof dat ik wel kan meestrijden voor de wereldtitel."

Ik wil graag met een nieuwe wereldtitel bevestigen dat ik de snelste ben Ewoud Vromant

Vromant is zéér geprikkeld. Op de Paralympische Spelen in Tokio werd hij ruim een jaar geleden gediskwalificeerd door een probleem met zijn zadel, hij reed toen de snelste tijd ooit.

Dat doet nog enorm pijn vanbinnen en het is stiekem een stimulans: "Ik wil graag met een nieuwe wereldtitel bevestigen dat ik de snelste ben."

Vromant kan iets unieks neerzetten, want eerder dit jaar verbeterde hij het werelduurrecord en werd hij ook wereldkampioen tijdrijden. "Het zou een heel mooi reeks kunnen worden", aldus de ereburger van Herzele.



(lees voort)

Hoet en Monsieur willen nog éénmaal knallen op WK

Voor Griet Hoet en Anneleen Monsieur is het ook een bijzonder wereldkampioenschap. Het is hun laatste internationale wedstrijd en ze willen nog één keer een gooi doen naar de regenboogtrui. Ze hebben zich dit jaar meer gespecialiseerd op de kortere nummers in het tandemrijden, dus geen individuele achtervolging, waarin het Gentse duo nog net naast het podium greep op de Paralympische Spelen. Nu is de kilometer, de tandemsprint én de tandemsprint per team hun hoofdbrok op dit WK. In de teamtandemsprint doen ze voor het eerst samen met de herentandem Milan Thomas en Jonas Goeman een gooi naar eremetaal.



De herentandem debuteert in het baanwielrennen, net als Louis Clincke en Jarno Thierens, die de overstap maakt vanuit het zwemmen.

Afspraak op 16 november in Gentse 't Kuipke: Daar neemt het vrouwelijke Gentse duo afscheid van het tandemfietsen op de Zesdaagse van Vlaanderen-Gent.

"Zaterdag is D-Day voor mogelijke medaillejacht"

"Zaterdag zou de meest interessante dag moeten zijn voor ons land, met Ewoud Vromant in de achtervolging en met Diederick Schelfhout, Niels Verschaeren en de vrouwentandem op de kilometer in hun respectievelijke klasse”, vertelt ligatrainer Remko Meeusen van G-Sport Vlaanderen.



De wielerbaan van Saint-Quentin en Yvelines werd gekozen voor de pistewedstrijden tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024.



“Voor het hele team, staf inbegrepen, vormen deze wereldkampioenschappen een belangrijke stap richting de Paralympische Spelen van Parijs. Ik hoop dat we er veel uit zullen leren”, besluit Meeusen.

Belgische selectie: