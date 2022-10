Alec Segaert troeft wereldkampioen af in Ronde van Lombardije voor beloften

Alec Segaert had op het WK in Australië zilver veroverd in de tijdrit, maar in de wegrit moest hij in de slotronde de Kazak Jevgeni Fedorov en de Tsjech Mathias Vacek laten rijden. Federov veroverde de regenboogtrui.

En ook in Lombardije kwamen Segaert en Federov - eigenlijk een prof bij Astana, maar om zijn regenboogtrui te showen startte hij voor de Astana-beloften - elkaar tegen.

Ze maakten deel uit van de beslissende ontsnapping die wegreed op de Madonna del Ghisallo. Er ontspon zich een steekspel met ook de Fransman Jordan Labrosse, maar alles werd beslist in een prangend sprintje in Oggiono. Daarin toonde Segaert zich net sneller dan de regenboogtrui.

Segaert treedt zo in de voetsporen van Harm Vanhoucke. Die was in 2016 de laatste Belg die de Ronde van Lombardije voor beloften kon winnen.