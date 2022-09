In 2021 uitgesloten in Ronde van Vlaanderen, nu wereldkampioen beloften met Vuelta in de benen

"Ik wou anticiperen om laatste klim te overleven"

"Na de laatste klim kwamen we met zijn tweeën boven en wist ik dat we een kans maakten om het uit te houden tot de finish. Ik was niet zeker dat ik de snelste zou zijn, maar op het einde beslist de frisheid van de benen."

"Ik moest de koers hard maken, omdat ik bergop er niet veel vertrouwen in had. Ik ben geen echte klimmer, daarom wou ik anticiperen om de klim te overleven", vertelde Fedorov in het interview na de finish met Astana-baas Alexandr Vinokoerov als tolk.

Jevgeni Fedorov was alomtegenwoordig in de finale van het WK voor beloften. De Kazak keek niet op een inspanning en werd daar uiteindelijk voor beloond. Samen met de Tsjech Vacek en Alec Segaert reed hij weg nog voor Mount Pleasant.

Fedorov wordt 23 jaar oud in februari. "Ik wist dat het mijn laatste kans was om wereldkampioen te worden bij de beloften. Ik ben heel gelukkig dat het gelukt is." Federov treedt daarmee in de voetsporen van zijn kopman bij Astana, Aleksej Loetsenko won in 2012 het WK voor beloften in Valkenburg.



Fedorov is al twee jaar prof bij Astana en kon zich "voorbereiden" op het WK in de Vuelta. "Mijn vorm was goed na de Ronde van Spanje. Tijdens de Vuelta zei iedereen van de ploeg ook dat ik wereldkampioen kon worden. Ik geloofde ook in mijn kansen, maar er waren ook genoeg andere kanshebbers."



"Tolk" Vinokoerov voegde er in eigen naam nog aan toe dat "de wereldtitel van Fedorov ook belangrijk is voor Astana Qazaqstan Team". In een bijzonder mager jaar voor de Kazakse WorldTour-ploeg is deze overwinning een opsteker.