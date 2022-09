Wie is Alec Segaert, vicewereldkampioen en Europees kampioen tijdrijden?

"Het zou te vroeg zijn om hem nu al naar de WorldTour te sturen", zei CEO John Lelangue. "Ik ben heel blij dat ik op deze manier geleidelijk de stap naar de profs kan zetten", vond ook Segaert zelf. "Het is belangrijk om geen stappen over te slaan."

Europees kampioen tijdrijden bij de junioren, Europees kampioen tijdrijden bij de beloften... Lotto-Soudal wist al even dat het met de 19-jarige Alec Segaert een groeibriljant in zijn ontwikkelingsteam had.

"Stampen" op de grote molen

Segaert is nog maar eerstejaarsbelofte en krijgt dus volgend jaar een nieuwe kans. "Daar kijk ik al naar uit", zegt hij. "Vorig jaar was ik derde, dit jaar tweede, dan weet je het wel…"

Op het WK voor junioren in eigen land bevestigde hij met de bronzen plak. En amper een jaar later zet hij al de volgende stap als Europees kampioen én vicewereldkampioen bij de beloften.

Naar eigen zeggen is ronddraaien van de grote molen op lange rechte stukken helemaal zijn ding. Dat toonde hij al bij de junioren: in 2021 keken alle Belgen verwachtingsvol naar Cian Uijtdebroeks op het EK tijdrijden voor junioren in Trento, maar was het Segaert die zijn landgenoot kon kloppen.

Dat hij zich al kan tonen bij de grote jongens, bewees Segaert vandaag nog eens op het WK tijdrijden bij de beloften in Wollongong. Ondanks dat hij een van de jongste deelnemers was, knalde hij meteen naar het zilver.

Rustig, volwassen en stressbestendig

Volgens zijn entourage is Alec Segaert rustig, volwassen en heel stressbestendig. Hij combineerde dit seizoen vlot zijn studies met een topsportcarrière.

Die rust is best straf voor iemand die nog niet zo lang fietst. Segaert deed namelijk een vijftal jaar aan triatlon. Tot bij de junioren combineerde hij dat met koers. En dat werd lastiger, dus focuste hij zich op zijn beste discipline.

Met succes, want Segaert ontpopt zich tot een specialist in het tijdrijden. Maar volgens Serge Pauwels, Development Coach bij Belgian Cycling, heeft hij ook potentieel in het kleinere rondewerk.

"Persoonlijk zie ik in hem een type Stefan Küng", zei Pauwels in juli in Vive le Vélo. "Hij heeft heel duidelijk een specialiteit en ik zie hem binnen de 5 à 8 jaar een van de beste renners in zijn discipline worden", aldus Serge Pauwels.



Ook Segaert zelf droomt van meer dan alleen rijden tegen de klok. "Ik hou er enorm van", zei hij. "Al heb ik ook altijd met veel bewondering gekeken naar de klassiekers. Ik droom ervan om op een dag ook mee te gaan spelen in die koersen."

Dat dat geen onmogelijke ambitie is, bewees hij al dit jaar. Hij won de Hel van Voerendaal en werd 4e in het eindklassement van de Triptyque des Monts et Chateaux. In de Ronde van de Toekomst was hij een voorname helper van eindwinnaar Cian Uijtdebroeks, onder meer als motor in de ploegentijdrit over 28 km, die België net niet won. Hij was zelf 37e in de eindafrekening.