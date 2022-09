Dagboek Dewulf: "Op de laatste dag voor de wedstrijd is het tijd voor carboloading"

De namiddag stond in het teken van het WK bij de vrouwen. Op de massagetafel zag ik hoe Lotte net naast de titel greep. Ik was echt teleurgesteld in haar plaats. Van Vleuten had een perfect plannetje, maar als je ziet welke sprint Lotte nog reed, wrong het echt.

Een dag voor de wedstrijd is het tijd voor carboloading, of met andere woorden: je lichaam zoveel mogelijk vullen met grote porties rijst, pasta en brood.

De tactiek voor morgen is afgeklopt in de avondmeeting. Daarna nam ik de tijd om berichtjes te beantwoorden van mensen die me succes wensten. Mijn vriendin en drie broers heb ik nog een laatste keer gebeld voor de wedstrijd.



Om me optimaal voor te bereiden, heb ik alles al in gereedheid gebracht voor morgenvroeg. Mijn valies om naar de koers te gaan, staat klaar en mijn rugnummer is opgespeld. Zo kan ik rustig naar het ontbijt gaan, om op het gemak te eten en de spanning weg te houden met wat verhalen uit de krant.



In bed ontspan ik me nog even met een aflevering van Chantal. Op zich is het een goede serie, al heb ik wat moeite met het West-Vlaams. Dat klinkt misschien raar als West-Vlaming. Toch heb ik het liever dat er in films en series iets minder dialect wordt gesproken.



Ik heb heel veel zin in het WK, laat maar komen!