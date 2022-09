Dagboek Dewulf: "Microklimaat in Wollongong, Chantal is kijktip van Yves Lampaert"

Hopelijk is dat zondag niet het geval. De koers zal al zwaar genoeg zijn door het bochtige parcours. Als het dan nog eens regent, zullen we moeten sprinten om goed vooraan te blijven.

De plensbuien duurden niet lang, maar waren wel intens. In Wollongong is er duidelijk een microklimaat. Op Mount Pleasant regende het pijpenstelen, terwijl het zonnetje scheen aan de finish.

In de namiddag belde ik met mijn beste vriend en bracht ik nog eens een bezoekje aan de osteopaat. Dat laatste doe ik liefst niet een dag voor de koers, want je lichaam laten kraken en manipuleren kan wel eens voor slechte benen zorgen. Iets wat ik zondag absoluut wil vermijden, uiteraard.



Yves Lampaert heeft me overigens de serie "Chantal" aangeraden. Een West-Vlaamse fictiereeks die trouwens is opgenomen in de B&B van mijn vriendin haar ouders. Mijn vroegere thuishaven Stavele komt er in voor, dus ben ik heel benieuwd naar het resultaat.



Tot morgen!