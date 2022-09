Dagboek Dewulf: "Plaatselijke koffiebar heeft al flink verdiend aan Belgen, WK-examenstress stijgt"

We zijn vandaag lang aan tafel blijven zitten bij het middagmaal. We raakten verwikkeld in interessante gesprekken over landbouw, de actualiteit en zelfs een vleugje politiek. Wie welk thema aangesneden heeft, mag je zelf afleiden.

Dit keer gelukkig aan het einde van onze rit en met een heerlijke warme koffie in mijn buik. De koffiebar waar we in het begin van ons avontuur Wout zijn verjaardag vierden, zal al goed verdiend hebben aan de Belgen. We stoppen er nu bijna dagelijks omdat het er zo gezellig en lekker is.

Daarna was het tijd voor het belangrijkste op de agenda: koers kijken. Dat doe ik graag en je leert er ook veel uit.



Zo zagen we een bevestiging van ons gevoel. De koers zal zondag een uitputtingsslag worden. Onderweg zullen we veel kracht verliezen, dus er een stevige poef opgeven in de finale, wordt een flinke uitdaging. Absoluut niet te vergelijken met de sprintjes op training.



Tijd voor een feestje voor opnieuw een Belgische medaille, was er niet. De ploeg heeft 's avonds een tactische meeting gehouden over de koersaanpak zondag. Ik was maar laat op de kamer, dus dook meteen mijn bed in.

Het WK mag nu echt wel beginnen. Het voelt alsof je helemaal klaar bent voor een examen, maar je nog moet wachten. We hebben onze voorbereiding minutieus gevolgd, dus hebben er alle vertrouwen in dat we een goede wedstrijd zullen rijden.



Maar eerst: morgen met z'n allen supporteren voor de Belgische vrouwen!