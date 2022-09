Van Herck blijft positief ondanks Daviscup-ontgoocheling: "Met vertrouwen de toekomst tegemoet"

Na twee nederlagen in twee wedstrijden moet de Belgische tennisploeg de Final 8 al uit het hoofd zetten op de Daviscup. De Belgen verloren dinsdag eerst kansloos met 3-0 van Australië, terwijl gisteren Duitsland met 2-1 te sterk was na een doldwaze ontknoping.



Ondanks de stevige ontnuchtering bleef Johan Van Herck strijdvaardig en de coach keek zelfs al volop vooruit. "Tegen Duitsland waren we op niveau, ook al vonden we niet altijd ons beste tennis. Maar we hebben ervoor gevochten en dan is het zeker zuur om te verliezen."



"We hebben laten zien dat we nog over goeie spelers beschikken en kunnen de toekomst met vertrouwen tegemoet kijken", sloot de Belgische coach op een positieve noot af.



Australië en Duitsland zijn zeker van een plaats in de top twee in groep C en strijden zondag om groepswinst. Vandaag komen de Belgen nog in actie tegen het ook al uitgeschakelde Frankrijk.