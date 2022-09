België mist Final 8 Daviscup na dramatische ontknoping in beslissende dubbel

Bergs verliest nipt opener van Struff

Gefrustreerde Goffin keert tij nog na 2 matchballen tegen

David Goffin (ATP-62) had het niet onder de markt tegen Oscar Otte (ATP-52). Hij opende wel met een break, maar raakte vertwijfeld en gefrustreerd, omdat hij zijn gewoonlijke niveau niet haalde. Otte had vaak ook de netband in zijn voordeel.



In de 2e set gooide Goffin zijn racket kwaad op de grond. Dat was het begin van de ommekeer. De ervaren Belg ging beter spelen, in de tiebreak kreeg hij wel 2 matchballen tegen.



Hij had voor het eerst wat geluk: een bal op de netband viel toch nog binnen en bij de tweede dacht Otte dat zijn bal out was en liep hij niet meer.



Goffin won de tiebreak met 9/7, kon eindelijk nog eens breaken bij 2-2 in de 3e set en won de match na nog een break: 6-3.



"Dit was weer een epische Daviscup-match", reageerde Goffin. "Als je zo dicht bij de uitschakeling staat, vind je onder die druk om te verliezen ergens toch nog de energie om matchpunten weg te werken, de 2e set te winnen en in de 3e set veel beter te spelen."



Hij bedankte de Belgische fans: "Door jullie zitten we nog in de competitie. We gaan er alles aan doen om het dubbel te winnen."