België staat voor loodzware taak in Daviscup: "Groepsgevoel moet hen naar hoger niveau tillen"

"Het is te hopen dat de groepssfeer hem een duw in de rug kan geven, maar het wordt bang afwachten voor de Belgen."

David Goffin, de enige speler van de Belgische selectie in de top 100, zoekt naar zijn beste vorm. Na zijn kwartfinale op Wimbledon werd de Belgische nummer 1 in Washington, Montreal, Cincinnati, Winston-Salem en op de US Open meteen uitgeschakeld.

"In een poule met Australië, Duitsland en Frankrijk zal het niet evident zijn voor de Belgen", zegt De Hous. "We moeten ervan uitgaan dat de groepssfeer hen naar een hoger niveau kan tillen."

Morgen begint het team van kapitein Johan Van Herck aan de groepsfase van de Davis Cup Finals. Dan spelen de Belgen vanaf 14u in het Duitse Hamburg tegen Australië. Een zege zou een grote stap betekenen richting de eindfase in het Spaanse Malaga.

Het is te hopen dat de groepssfeer Goffin een duw in de rug kan geven, maar het wordt bang afwachten voor de Belgen.

Na het duel met de Australiërs volgt vrijdag in groep C de confrontatie met Duitsland, dat in Am Rothenbaum ongetwijfeld zal aangemoedigd worden door een grote supportersschare. Een dag later staat de clash met Frankrijk op het programma.

"Bij Duitsland gaat Zverev niet spelen. Dat is een stevige aderlating. Bij Australië ontbreekt Nick Kyrgios, maar met Alex De Minaur hebben ze een degelijke speler uit de top 30. De Australiërs vechten ook voor hun land."

"En Frankrijk heeft tien spelers in de top 100. Het wordt dus geen sinecure om in die poule te spelen en door te stoten naar de eindfase."

De eerste twee van elke poule strijden van 22 tot 27 november in Malaga om de eindzege. "Met het wegvallen van Zverev stijgen de kansen voor de Belgen, maar het zal niet eenvoudig worden."

"Ze moeten hopen op een topprestatie, dus er rest coach Johan Van Herck een zware taak om zijn poulains naar het topniveau te tillen."

De Belgische selectie bestaat uit David Goffin (ATP 62), Zizou Bergs (ATP 131), Michaël Geerts (ATP 265), Sander Gillé (ATP dubbel 77) en Joran Vliegen (ATP dubbel 89).