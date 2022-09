Niki Terpstra (38) hangt fiets aan de wilgen: "Het was een fantastische reis"

Twintig jaar vertoeft Niki Terpstra al in het wielerpeloton en zijn grootste successen boekte de Nederlander in het truitje van Quick-Step (2011-2018).

De kasseispecialist won onder meer twee keer Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de E3 Harelbeke.

Hij veroverde ook vier keer de wereldtitel in de ploegentijdrit met Quick-Step. Terpstra reed ook 8 keer de Ronde van Frankrijk en 7 keer de Vuelta.

In 2019 tekende hij nog een lucratief contract bij Total Direct Energie, maar de Nederlander werd er achtervolgd door pech en haalde nooit meer zijn oude niveau.

"Ondanks opties om door te gaan, voel ik dat het tijd is om dit ongelooflijke hoofdstuk van mijn carrière af te sluiten en me te concentreren op nieuwe uitdagingen op en naast de fiets", schrijft hij op Instagram.

"Toen ik op 8-jarige leeftijd begon met fietsen had ik nooit kunnen denken dat ik de kans zou krijgen om op een dag deel uit te maken van het professionele peloton en al die iconische races te rijden."

"Om dan ook nog monumenten als Parijs-Roubaix en Ronde van Vlaanderen te winnen, is voor mij en mijn gezin nog steeds heel bijzonder."



"Ik kan niet wachten om dit seizoen af te sluiten met een hoogtepunt, want er staan nog wat mooie afspraken op mijn kalender. Het was een geweldige reis en ik wil iedereen bedanken die me heeft gesteund tijdens mijn carrière."

Toch houdt Terpstra de deur nog op een kier. "Maar ik ben nog niet klaar met het wielrennen", sluit hij mysterieus af.