Volgt Van Wilder in spoor Evenepoel? "Hopelijk wacht mij ook een mooie toekomst"

"Als we de trui moesten verdedigen, dat was ook iets nieuws voor mij"

Ilan Van Wilder stond voor het eerst aan de start van een grote ronde in de Ronde van Spanje. Hij zette alles in het werk om Remco Evenepoel aan de eindzege te helpen.

"Als je de leider in uw ploeg hebt kan je altijd iets meer zeggen ze, en dat klopt", vertelt Ilan Van Wilder. "Je mag trots zijn als je voor zo iemand mag werken."

In rit 6 in Pico Jano nam Remco Evenepoel de rode leiderstrui, die hij niet meer afstond.

"Op dat moment moest we de trui verdedigen, dat ook iets nieuws was voor mij", vertelt onze 22-jarige landgenoot. "Ik had totaal geen ervaring om de koers in handen te nemen van de start tot in de finale. Het was niet makkelijk, maar het was een super ervaring. We kunnen alleen maar trots zijn."