Evenepoel hoort neef Dario Kloeck elke dag: "We zijn enig kind, waardoor onze band zeer broederlijk is"

Dario Kloeck koerste zelf en nam Evenepoel op 10-jarige leeftijd mee op zijn eerste fietstochtje. Kloeck is tegenwoordig geen coureur meer, maar fietsenmaker. Hij en Remco Evenepoel (Quick-Step-Alpha Vinyl Team) zijn allebei enig kind, waardoor de band tussen de twee neven broederlijk is. Ze noemen elkaar dan ook effectief broers.

"Ik heb er vannacht niet goed van geslapen", vertelt Dario Kloeck. "Het moet nog een beetje binnenkomen. Het besef is er nog niet helemaal. Het is immens wat hij de voorbije drie weken heeft gepresteerd."

Kloeck heeft Evenepoel eens een hangertje cadeau gedaan met twee zwaarden.



"Inderdaad", vertelt Kloeck verder. "Het staat voor ieder zijn zwaard, dat is een emoji op de GSM. Het gekruiste zwaard. Dat zijn we enkele jaren geleden beginnen te gebruiken omdat we twee vechters zijn."

"We zijn doorzetters en hebben onze eigen wil, visie en ambitie. Normaal draagt hij het nog."

Kloeck neemt Bart Aerts mee op een helling in het Pajottenland. "Dat is de berg waar we, toen we heel jong waren, opgeklommen zijn", vertelt Kloeck. "Ikzelf was 14 jaar en Remco was er 10, want we verschillen 4 jaar."