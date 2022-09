Tom Steels looft Van Wilder en Vervaeke: "Wat onze mannen doen, nemen ze mee in heel hun carrière"

Iedereen vroeg zich in het begin van de Ronde van Spanje af hoe de ploegmaten van Remco Evenepoel het in de bergen gingen doen. Ondertussen weten we wel beter, met onder anderen Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke houdt Quick Step-Alpha Vinyl zich fantastisch stand tussen de grote blokken van Jumbo-Visma en Movistar. Tom Steels sprak lovende woorden over zijn mannen in Vive le Vélo.