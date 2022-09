Reconstructie van Remco Evenepoels "maniakale" masterplan, dat hem de Vuelta bezorgde

En of het heeft geloond. Normaal gezien neemt Remco Evenepoel 3 à 4 weken de tijd om zich klaar te stomen voor een sportief doel. Deze keer lapte onze landgenoot er het dubbele van de tijd bij voor zijn "Masterplan Madrid". Een sublieme zet, blijkt achteraf. "Ik heb de Vuelta gewonnen door een zeer lange en maniakale voorbereiding", vertelde de kersverse Vuelta-winnaar in Vive le Vélo. Een reconstructie van die 8 "maniakale" weken die Evenepoel de Vuelta-schaal opleverden.

🗓️ Week 1: Rust, restaurantjes en cosy time

De chrono voor missie Madrid ging bij Remco Evenepoel in na de Belgische kampioenschappen. Op 23 juni triomfeerde hij nog in het BK tegen de klok, een dag later zat hij al met zijn gedachten bij de tijdrit naar Alicante. Klik. Zijn voorbereiding voor de Vuelta begint niet met een hoogtestage of een "blokjes"-training, wel met een welverdiende week rust na het BK op de weg, zijn laatste rustmoment in de komende 3 maanden. "Na de BK's heb ik een weekje vrijaf genomen. Ik heb toen vooral tijd gemaakt voor Oumi. Het was de laatste week dat we tijd hadden voor cosy time, cinema en restaurantjes. Dat deed deugd. Toch zat ik met mijn hoofd al halvelings bij mijn schema."

🗓️ Week 2-4: Lang(zaam) in Livigno

Na een weekje gezelligen, zwaaide Oumi haar verloofde alweer uit. Maar niet voor heel lang. "Ik ben eerst naar Livigno vertrokken. Na een eenzame autorit van 10 uur kwam ik op mijn bestemming aan. Daar heb ik de eerste 10 dagen met de ploeg gewerkt." "Na 10 dagen kwam Oumi naar Italië en ging de ploeg weg. Enkel Iljo Keisse, Louis Vervaeke en Fausto Masnada bleven nog hangen bij mij. Dan ben ik twee weken met die mannen op pad gegaan. We deden toen elke dag heel lange en rustige ritten van 5 à 6 uur. Telkens heel wat volume, maar de intensiteit lag ook steeds zeer laag." Het resultaat: 85 uur trainen in 19 dagen tijd. 2 trainingsdagen van 7 uur staken erboven uit.



🗓️ Week 5: Succes in San Sebastian

Na 4 weken kwam het competitiebeest in Evenepoel opnieuw naar boven. "Ik ben na die 3-weekse een paar keer gaan trainen achter de brommer van mijn vader en ben dan meteen naar Spanje vertrokken om de Clasica San Sebastian te rijden." "Ik kwam heel fris aan de start door mijn manier van werken in Livigno en ik had ook wat extra beensnelheid gekweekt achter de brommer. Die combinatie loonde."

Net als in 2019 reed Remco Evenepoel solo over de finish in de Clasica. Onze landgenoot versmachtte op 44 kilometer van het einde bijna achteloos alle concurrenten bergop en begon daarna aan zijn andere favoriete bezigheid: een tijdrit tegen zijn achtervolgers.

🗓️ Week 6-7: Maatjes met Mathieu van der Poel

Deze keer geen decompressie na een gewonnen wedstrijd. De jonge Belg trok na zijn triomf in San Sebastian meteen door naar Alicante. Daar verbleef hij samen met zijn verzorger twee weken in het befaamde "hoogte"-hotel van oud-renner Kolobnev. Renners kunnen er speciale kamers boeken, die het drukverschil van een hoogtestage kunnen simuleren. Evenepoel profiteerde dus 's nachts van de "hoogte", en overdag leerde hij acclimatiseren onder de Spaanse zon. "Ik heb er nog eens 2 weken alles uit de kast gehaald. Zo heb ik heel intensief getraind in bloedhete omstandigheden én zijn we de tijdrit gaan verkennen."



Elk kwartier moesten Evenepoel en co stoppen voor ijs en water Patrick Lefevere

"Elk kwartier moesten Evenepoel en co stoppen voor ijs en water", weet teammanager Patrick Lefevere. "Eigenlijk was het niet verantwoord om daarin te trainen." Maar de Spaanse bakoven heeft Evenepoel alleszins niet kunnen verrassen in de weken die volgden.

De mini-stage was in alle opzichten Spartaans te noemen. "Ik volgde er ook een zeer strak stramien: elke dag op hetzelfde uur gaan slapen en opstaan, mijn eten tot op de gram afwegen, en zelfs mijn massages waren telkens op hetzelfde uur ingepland." "Vooraleer ik aan de start stond van de Vuelta, wilde ik gewend geraakt zijn aan mijn dagschema."

Toch was er één persoon die de sleur van de stage kon doorbreken. Neen, niet Oumi deze keer, wel Mathieu van der Poel. "Ik was op een bepaalde dag mijn blokjes aan het doen en ik kruiste Mathieu op de weg. Hij had daar ergens een verblijf en stuurde me meteen of ik een cola bij hem wou komen drinken na mijn training. De band was meteen gesmeed."

"Trainen met hem was ook een verademing. Het waren lange dagen, als je dan eens kan gaan fietsen met een joviale en spraakzame mens zoals Mathieu, werkt dat motiverend. En nóg beter: Ik ben daar ook een dag met Greg Van Avermaet op pad geweest, eveneens tof."



🗓️ Week 8: Week van de waarheid

Het masterplan Madrid zou die vrijdag in Utrecht op zijn einde komen. "Maar eerst ging ik nog enkele dagen naar huis. Ik heb daar nog eens de tijd genomen voor mijn ouders en voor Oumi." Met een fris hoofd, getrainde benen en een perfecte voorbereiding ging Evenepoel die vrijdag van start in de Vuelta. Gisteren - 3 weken later - schreef onze vastberaden landgenoot geschiedenis met de eerste Belgische grote ronde-overwinning sinds 1978. Loon naar werken.