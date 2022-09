Podcast met Remco Evenepoel: knuffel van Oumi (dankzij deo en tandpasta) tegen de stress

Niets of niemand leek hem uit zijn lood te kunnen slaan, al geeft Evenepoel in onze podcast toe dat zijn zenuwmeter in het rood ging aan de vooravond van de etappe van de waarheid.

Gelukkig bracht een knuffel van verloofde Oumi de nodige geruststelling. "Zij was de avond voordien aangekomen in ons hotel", legt Evenepoel uit.

"We hadden afgesproken dat we elkaar pas in Madrid weer zouden zien, maar ik had tandpasta en deodorant nodig voor het WK in Australië."

"Ja, die had ik echt nodig. Echt waar. In de kamer volgde een snelle knuffel en het eerste wat ik zei, was dat ik de stress begon te voelen."

"Dat was de eerste keer in deze Vuelta. Het was 44 jaar geleden dat een Belg een grote ronde had gewonnen en het was ook voor mezelf, na alles wat ik meegemaakt heb."