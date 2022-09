Nederlandse Bredewold blijft uit greep van het peloton, Wiebes eindlaureate in Simac Ladies Tour

Het peloton van de Simac Ladies Tour draaide vandaag een rondje rond het Nederlandse Arnhem. De parcoursbouwers rolden er de rode loper uit voor de sprinters. Maar de vooropgestelde massasprint kwam er niet.

De Nederlandse Mischa Bredewold en Eleonora Camilla Gasparrini bleven na een zenuwslopend kat-en-muisspelletje uit de muil van het peloton. Aan de meet hield de tandem nog 5 luttele seconden over. In het onderlinge sprintje toonde Bredewold dat ze nog net iets meer in de tank had dan haar Italiaanse medevluchtster.

De snelste van het aanstormende peloton was vandaag opnieuw Lorena Wiebes. Ze zette zo haar leiderstrui nog eens extra in de verf. Eerder deze week won ze al twee etappes, en gaf ze een assist voor haar ploegmaat Charlotte Kool. Zo ging 50% van de ritoverwinningen in Nederland naar Team DSM.

Julie De Wilde (Plantur - Pura) was vandaag de eerste Belgische op de elfde plaats.