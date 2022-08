Mavi Garcia snoept 1e profoverwinning van Amber Kraak af in Classic Lorient Agglomération

"Een eerste keer deed ik dat tijdens de laatste plaatselijke ronde op de Bosse de Rostervel. In de afzink kwam echter alles opnieuw samen. Daarna probeerde ik het nogmaals maar telkens sloten ze weer aan."

"Deze Classic Lorient Agglomération Plouay was best wel een pittige koers", zei ze na afloop. "Van bij de start lag het tempo heel hoog. In volle finale geraakten we weg met een kopgroep van dertien rensters. Ik heb dan enkele keren getracht om die kopgroep verder uit te dunnen."

Mavi Garcia (UAE Team ADQ) heeft vandaag met de Classic Lorient Agglomération haar vierde zege van het seizoen laten optekenen. De 38-jarige Spaanse won in het Bretoense Plouay een sprint met twee tegen de tien jaar jongere Nederlandse Amber Kraak.

"Anderhalve kilometer van de eindmeet ging die renster van Jumbo Visma dan toch in de aanval. Amber Kraak?", vroeg ze twijfelend. "Ik kende haar niet, maar zag wel dat er heel wat grinta in haar aanval zat. Ik slaagde erin mee te glippen en zo konden we met twee naar de eindmeet trekken."



"In de daaropvolgende sprint zette ik me vlug op kop en kon het uitzingen tot het einde. Ik ben zeer tevreden met deze overwinning. Dit is hier toch een WorldTour-koers met een heel sterk deelnemersveld. Er komen nog een pak mooie koersen aan waarin ik ook wel wil schitteren", besloot de Spaanse kampioene.