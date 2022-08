Winnende Marianne Vos wordt gediskwalificeerd voor "puppy paws" in Zweden

Marianne Vos heeft niet stilgezeten na haar succesvolle Tour de France Femmes. De Nederlandse kampioene koerste aanvalslustig in Zweden en werd daar uiteindelijk ook voor beloond.

Vos had in de Tour nog eens geleerd dat ze in een rechtstreeks sprintduel (normaal) niet opgewassen is tegen Lorena Wiebes, maar de Nederlandse spurtbom en haar team DSM kregen een sprint niet op een schoteltje aangeboden.

Met de Française Audrey Cordon-Ragot, Pfeiffer Georgi en onze landgenote Valerie Demey trok Vos in de slotfase ten aanval.

Georgi probeerde als ploeggenote van Wiebes stokken in de wielen te steken, maar de kopgroep bleef vooruit. Ook SD Worx, dat de slag gemist had, kon daar niets meer aan veranderen.

Vos maakte het af in de sprint en voegt dus nog een WorldTour-streepje toe aan haar erelijst. Die telt intussen liefst 245 zeges op de weg.

Althans, zo noteerde iedereen het in zijn boekje, tot de jury ingreep. Vos had een foutieve stuurpositie aangenomen en werd bestraft met de diskwalificatie. Het ging om de puppy paws waarbij de polsen op het stuur rusten.

De Franse kampioene Audrey Cordon-Ragot kreeg zo de zege cadeau.

Bij Valerie Demey was het vet van de soep in de slotkilometer. Ze eindigde 4e (en dus 3e). In de sprint van het peloton werd Shari Bossuyt 11e (en uiteindelijk dus 10e).