Marianne Vos geniet van "ongelooflijk gebeuren" in de Tour: "Het is bijna niet te beschrijven"

Ze heeft een palmares om U tegen te zeggen. Toch is een eerste overwinning in de gele trui ook bijzonder voor Marianne Vos. "De emotie aan de finish liet zien wat het voor me betekent. Dat ik het kan afmaken na een rollercoasterrit, is erg mooi."

Wat Maarten Vangramberen opvalt, is dat Vos altijd op de juiste plek terug te vinden is. "Ja, als je wint, zit je juist", relativeert de Nederlandse. "Ik wilde vooral de ploeg belonen voor al het goede werk dat die al deed voor me."

En die ploeg - Jumbo-Visma - is net zoals bij de mannen een geweldige Tour aan het rijden. "Het zal pas thuis doordringen hoe ongelooflijk dit hele gebeuren is. Het is bijna niet te beschrijven", vindt Vos, die ook het belang van haar familie aanhaalt in het gesprek met Maarten Vangramberen.