Riejanne Markus doorbreekt de DSM-hegemonie in de Simac Ladies Tour

Na twee ritzeges voor Lorena Wiebes en eentje voor Charlotte Kool was het voorlopig één groot DSM-feest in de Simac Tour. In rit vier moest er op een glooiend parcours onder meer tweemaal de Cauberg overwonnen worden.

In de finale kwam er geen afscheiding in het peloton, tot Nederlands kampioene Markus haar duivels ontbond. Ze ging alleen op avontuur met nog 3 kilometer voor de boeg en rondde haar solo knap af.

Leidster Wiebes werd in de sprint tweede op 14 seconden. De Nederlandse Karlijn Swinkels vervolledigde het podium. Julie De Wilde was de eerste Belgische op de 12e stek. Wiebes behoudt ook haar leiderstrui.